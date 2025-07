Taxas terminam sessão estáveis, com expectativa de negociações sobre tarifaço

Os juros futuros inverteram a tendência de alta observada no início do dia e percorreram a segunda etapa do pregão desta sexta-feira, 11, rondando a estabilidade - comportamento contrário ao do exterior, onde os rendimentos dos Treasuries subiram.

Tanto no mercado externo quanto no local, os investidores seguiram atentos aos desdobramentos da nova rodada de ofensiva comercial dos EUA, que atingiu 23 países nesta semana, com destaque para o Brasil. Por aqui, no entanto, a percepção de que pode haver uma solução menos drástica do que a tarifa de 50% anunciada para produtos brasileiros pode ter dado alívio à curva a termo no fim da sessão.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 oscilou de 14,936% no ajuste de ontem para 14,940%. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,300% no ajuste da véspera para 14,330%. O DI de janeiro de 2028 marcou 13,615%, de 13,579% no ajuste anterior, e o DI do primeiro mês de 2029 ficou em 13,480%, vindo de 13,462% no ajuste antecedente.