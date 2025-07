Trump sinaliza que pode conversar com Lula após tarifa de 50% sobre o Brasil, 'mas não agora'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou nesta sexta-feira (11) que pode conversar com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, após a imposição de tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. "Em algum momento posso falar com Lula, mas não agora", afirmou, ao ser questionado sobre o tema por repórteres em frente à Casa Branca.

Trump também comentou a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que "Bolsonaro era muito duro em negociações" e que "é muito injusta a maneira com que o Brasil o trata". O republicano se referiu ao julgamento do ex-presidente em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre uma tentativa de golpe de Estado. A Corte brasileira foi alvo de críticas de Trump na carta em que anunciou a tarifa de 50% sobre o Brasil.

Ao tratar das tensões com o Canadá, Trump afirmou que as tarifas de 35% aplicadas ao país vizinho, anunciadas na noite de quinta, foram "razoavelmente bem recebidas". Ele acrescentou que "recebi uma ligação do Canadá ontem, após a carta", sem revelar detalhes, e indicou que eventuais exceções tarifárias ainda estão sendo avaliadas: "Veremos".