Abipesca cobra governo por retomada de exportação à UE em alternativa à exportação aos EUA

A Associação Brasileira da Indústria de Pescados (Abipesca) cobrou o governo brasileiro pela priorização da reabertura do mercado europeu para os pescados nacionais em alternativa às exportações aos Estados Unidos. O reforço do pedido ocorre após os Estados Unidos anunciarem imposição de tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, o que deve afetar os embarques dos peixes brasileiros ao mercado norte-americano. "A morosidade dessa tratativa, em momentos como este, demonstra a importância de reduzir a dependência de mercados específicos para o pescado brasileiro", disse a entidade em nota.

As exportações de pescados brasileiros ao bloco europeu foram suspensas em 2018 pelo próprio Ministério da Agricultura, por recomendação das autoridades sanitárias europeias. O fim do embargo é uma das principais demandas do setor produtivo ao governo Lula. Agora, o setor quer a prioridade da retomada da exportação de pescados brasileiros à União Europeia (UE) como alternativa de direcionamento de fluxo comercial aos Estados Unidos que pode ser afetado com a tarifa.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de pescado, representando 70% dos embarques, com mais de US$ 240 milhões por ano. "Esse aumento de 50% na tarifa terá um impacto significativo, especialmente no setor de pescados do Brasil, afetando diretamente as atividades industriais de produtos aquícolas e ocasionando perdas significativas para o setor que, diferente de outras proteínas, possui restrições mercadológicas", argumenta a Abipesca.