Busca por crédito no País sobe 1% em maio ante abril, diz Neurotech

Conforme a executiva da Neurotech, a queda do INDC em maio ante o mesmo mês do ano passado não interfere nas boas perspectivas do setor de crédito para o restante do ano. "Além de ser um recuo de pouco impacto, o resultado vai na contramão do que observamos desde o ano passado, com a procura por crédito crescendo mês a mês, mesmo diante dos aumentos das taxas de juros", afirma.

Na visão de Natália Heimann, ainda trata-se de um recuo moderado, insuficiente para acender o alerta das operadoras de crédito, principalmente quando leva-se em consideração as estimativas do próprio Banco Central, diz. Recentemente, o BC elevou para 8,5% sua projeção de crescimento do crédito em 2025, acrescenta.

Empresas

A maior retração na procura por financiamento em maio na comparação interanual ocorreu nas médias empresas (faturamento de até R$ 300 milhões por ano), com queda de 29%. Em contrapartida, houve crescimento de 37,7% na demanda por crédito em pequenas empresas, cujas companhias faturam até R$4,8 milhões anualmente. Já a busca por financiamento entre as micro empresas, com faturamento até R$ 360 mil por ano, avançou 9%, enquanto nas de maior porte, que faturam acima de R$ 300 milhões por ano, a alta foi de 1,1%.

O INDC contempla um universo de empresas, instituições financeiras e varejistas e mensura o apetite do consumidor pelo crédito. Conforme explica a Neurotech, empresa da B3, especialista na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data, nem todas as milhões de consultas mensais registradas se transformam em concessão de crédito. "O processo depende de fatores como o perfil da pessoa que está fazendo a solicitação, o apetite ao risco da financeira e se há ou não indícios de fraude."

