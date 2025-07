Lula afirma que pode taxar EUA; Trump diz que não falará com brasileiro 'agora'

O presidente disse respeitar "muito os Estados Unidos e a relação com o Brasil". Voltou a dizer que vai "brigar em todas as esferas para que não haja taxação" por parte dos americanos, citando negociações entre os países e um recurso que vai ser encaminhado à Organização Mundial do Comércio (OMC). Se isso não der resultado, ele disse que vai estabelecer a reciprocidade.

"Vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha a taxação, vou brigar na OMC, vou conversar com meus companheiros do Brics. Mas, se não tiver jeito no papo, no tête-à-tête, vamos estabelecer a reciprocidade", afirmou o presidente.

A lei à qual Lula se refere foi sancionada em abril deste ano e ainda precisa ser regulamentada. A legislação prevê que o Brasil pode adotar medidas para retaliar taxações unilaterais, inclusive com a quebra de patentes.

Lula já havia dito nesta semana que poderia acionar a legislação recém-aprovada, mas afirmou que iria tentar estabelecer um diálogo com o governo americano, pois, segundo ele, o Brasil é um "país onde tudo se resolve na conversa". "Temos vários caminhos. Mas o principal é a Lei da Reciprocidade, aprovada no Congresso. Se ele cobrar 50% da gente, a gente vai cobrar 50% dele", disse, na quinta-feira, ao Jornal da Record.

'Não agora'

Trump também falou sobre a taxação imposta ao Brasil ontem. Em um breve comentário feito a jornalistas na Casa Branca, o republicano afirmou que falará com Lula "mas não agora". "Em algum momento posso falar (com Lula), mas não agora", afirmou, ao ser questionado por repórteres. Não há informação de que tenha havido uma tentativa de contato entre os dois líderes depois do anúncio do tarifaço, na quarta-feira.