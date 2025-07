EUA estão criando no mundo inteiro uma 'insegurança terrível', diz Ricupero em entrevista

Ao criticar a tarifa de 50% contra o Brasil, anunciada na quarta-feira, 9, sob a justificativa de Trump de que a Justiça persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricupero disse nunca ter visto nada semelhante em sua trajetória como diplomata.

"Mesmo em relação ao comportamento que o Trump tem tido com a China, com o México, com o Canadá, com a União Europeia, é o único dos casos que tem um componente de política e de política de soberania em outro país", disse.