Galípolo diz que relações pessoais não permeiam decisões institucionais

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse ao jornal O Globo ser legítimo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discorde dos recentes aumentos da taxa Selic, mas que a relação pessoal entre os dois não interfere em suas decisões.

"É muito mais sexy explorar que existe uma divisão entre dois caras, que eram amigos, trabalharam juntos. O Fernando (Haddad) pode falar assim: eu não concordo com a decisão na taxa de juros. É totalmente legítimo, normal. Ele, o Rui (Costa, ministro da Casa Civil), qualquer pessoa. Dizer isso de maneira nenhuma confunde as relações pessoais, assim como as relações pessoais de maneira nenhuma permeiam as decisões institucionais que cada um de nós tem de tomar. A partir do momento que eu vim para o Banco Central, tenho um outro mandato, uma outra obrigação", afirmou.

Em um longo perfil dedicado ao chefe do BC, o texto relembra a crise do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), quando o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse que a decisão do governo tinha a anuência do presidente da autarquia - o que foi negado categoricamente por Galípolo.