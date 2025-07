Bolsas de NY fecham em alta com recorde no Nasdaq após retomada de apetite limitada por Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 14, com o Nasdaq tocando território inédito no fechamento. Mesmo com os desdobramentos tarifários de Donald Trump, que incluíram ameaças de imposição de taxas de 30% sobre produtos da União Europeia (UE), o mercado engatou novo apetite ao risco.

O Dow Jones fechou em alta de 0,20%, aos 44.459,65,51 pontos. O S&P 500 subiu 0,14%, nos 6.268,56 pontos e o Nasdaq terminou o dia com ganho de 0,27%, aos 20.640,33 pontos, nova máxima histórica de fechamento.

A proposta de tarifas para a UE conferiu cautela inicial aos negócios. Por outro lado, o cenário foi favorável para ações ligadas ao setor de defesa. Para Eduardo Velho, economista da Equador Investimentos, o cenário referencial considera que as tarifas serão em média reduzidas ante os níveis das cartas enviadas por Trump em julho.