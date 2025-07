Bradesco lança Pix por comando de voz pelo WhatsApp da BIA

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira, 14, um serviço que permite aos clientes fazerem um Pix por comando de voz ou texto, diretamente pelo WhatsApp, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco.

"A funcionalidade permite ao cliente fazer transferências por comando de voz ou mensagem de texto diretamente no WhatsApp, com o suporte da BIA, a Inteligência Artificial Generativa do banco", afirma um comunicado do Bradesco.

E nem é preciso a pessoa falar a palavra Pix. "A nova tecnologia é capaz de interpretar a linguagem natural - mesmo quando o cliente não menciona a palavra "Pix" -, identificar o contato desejado, confirmar e efetivar a transação, e enviar o comprovante."