'É como se o comércio fosse proibido', diz Abimaq, sobre tarifas

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações das máquinas e equipamentos produzidos no Brasil. No ano passado, os embarques foram da ordem de US$ 3,5 bilhões. Porém, as empresas brasileiras trazem um número ainda maior de máquinas dos EUA: US$ 4,7 bilhões.

Sem explicação

A avaliação da Abimaq é a de que não há justificativa para a imposição de tarifas adicionais se o comércio bilateral é vantajoso para os Estados Unidos. Quando se somam todos os produtos da pauta, o Brasil teve mais de US$ 88 bilhões em déficit comercial com os Estados Unidos nos últimos 16 anos, aponta a entidade.

Para Velloso, não bastasse o atrito com um país a quem os EUA mais vendem do que compram, a tarifa contra o Brasil, a maior até aqui entre as comunicadas por carta desde segunda-feira, tem o efeito colateral de favorecer a competitividade dos produtos chineses no mercado americano. Nesse sentido, avalia, a medida não tem lógica dentro do objetivo do presidente americano de reverter o déficit comercial com os chineses: "Não faz sentido".