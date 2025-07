EUA impõem tarifa de 17% sobre tomate do México, após Departamento do Comércio suspender acordo

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que a medida reflete a abordagem do governo do presidente Donald Trump para as políticas comerciais do México. No último sábado, o líder da Casa Branca já havia ameaçado impor tarifa de 30% sobre importações do país vizinho a partir de 1º de agosto.

"O México continua sendo um dos nossos maiores aliados, mas por muito tempo nossos agricultores foram esmagados por práticas comerciais desleais que minaram os preços de produtos como o tomate. Isso termina hoje", disse Lutnick.