Europa: bolsas fecham sem direção única, pressionadas por tarifas de Trump e com alta em Defesa

"O anúncio de Trump de impor uma tarifa de 30% sobre as exportações da UE para os EUA a partir de 1º de agosto foi uma surpresa e reacendeu as preocupações em relação às perspectivas da zona do euro. A proposta de tarifa "recíproca" de 30%, juntamente com as tarifas setoriais existentes sobre aço/alumínio e automóveis, e nossa expectativa de uma taxa sobre bens essenciais, levaria o aumento da tarifa efetiva dos EUA sobre a UE para 26 pontos porcentuais (em comparação com os 8,5 pontos porcentuais implementados até o momento)", afirma o Goldman Sachs.

"Estimamos que esse aumento - se implementado e sustentado - reduziria o PIB da Zona do Euro em um acumulado de 1,2% até o final de 2026, com a maior parte do impacto ainda por vir. A UE provavelmente retaliaria com uma tarifa geral de 30% de forma gradual a partir do dia em que as novas tarifas americanas fossem implementadas, aumentando o risco de uma nova escalada comercial", pontua o banco.

"Trump deixou a porta aberta para novas negociações e alguns ajustes, mas, dado o nível de tarifas divulgado desde a semana passada, é preciso questionar se vale a pena investir tempo e energia para negociar com um governo que parece ter perdido o rumo - ou se é melhor buscar outros acordos com outras nações. É isso que os europeus estão discutindo agora: encontrar novos amigos", indica Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

Ações ligadas ao setor de defesa negociadas em Paris saltavam após o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciar que gastos militares serão ampliados em 6,5 bilhões de euros nos próximos dois anos. Era o caso da empresa de robótica marítima Exail Technologies (+5,30%) e do fabricante de aviões Dassault Aviation (+1,72%) e da Thales (+1,43%).

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,27%, a 40.186,35 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 0,19%, a 14.036,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,25%, a 7.707,65 pontos.