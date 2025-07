Exportações e importações da China avançam em junho na comparação anual

As exportações da China cresceram 5,8% em junho, na comparação anual, enquanto as importações avançaram 1,1% em igual intervalo, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (14) pelo órgão alfandegário do país, o Gacc.

Analistas consultados pela FactSet previam uma expansão menor das exportações, de 5,3%, e um avanço maior das importações, de 1,3%.

Houve aceleração no crescimento das exportações e importações em relação a maio, quando houve alta de 4,8% e queda de 3,4%, respectivamente.