FecomercioSP: confiança do consumidor na capital cai 11,1% em junho ante igual mês de 2024

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) na capital paulista recuou 11,1% em junho de 2025 ante mesmo mês de 2024, completando 11 meses consecutivos de queda, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Já a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) caiu 2,2% na mesma base comparativa.

A instituição afirma que "a inflação, os juros elevados, o endividamento e o cenário fiscal incerto têm afetado diretamente o custo de vida dos paulistanos, influenciando a intenção de consumo e a confiança dos consumidores, na capital".

Ainda assim, na margem, a intenção de consumo permaneceu estável (0,9%), enquanto a confiança dos consumidores subiu 1%. Na escala que vai de 0 a 200 pontos - representando, respectivamente, pessimismo e otimismo total -, o ICF registra 105,1 pontos, enquanto o ICC está na casa dos 112,9 pontos.