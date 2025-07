Governo acelera a Lei da Reciprocidade

Grupo de Trabalho

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também mencionou no domingo o decreto de regulamentação da reciprocidade econômica. "Vamos trabalhar nesta semana, vamos ter reunião com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin", disse. Costa explicou que a Casa Civil participará de um grupo de trabalho coordenado por Alckmin. O grupo inclui o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e a Fazenda.

"Ao longo da semana, vamos fazer o decreto de regulamentação da reciprocidade e vamos analisar e preparar as medidas até o dia 1.º de agosto (data prevista para entrar em vigor a tarifa)", acrescentou. O ministro disse que o tarifaço de Trump "é um absurdo, chega a ser inacreditável".

"Se tarifa for efetivada, porque ele já mudou de posição outras vezes, adotaremos várias medidas para proteger a economia, o emprego e a atividade econômica do nosso País", disse Costa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.