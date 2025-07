Incerteza com tarifas pesa no Ibovespa e alta do minério é incapaz de animá-lo

"Aparentemente, se a taxação dos EUA for mantida, vai elevar a inflação brasileira. E se aumentar, há a preocupação de que provavelmente a taxa de juros fique esticada por muito mais tempo", avalia em nota Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Ainda fica no foco o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Houve queda de 0,74% em maio ante abril, ficando abaixo do piso das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast, de recuo de 0,50%. Na comparação com maio de 2024, o IBC-Br total cresceu 3,16%, abaixo da mediana de 4,10%.

O impasse sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também continua no radar. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, recebe nesta terça-feira integrantes do Executivo e do Legislativo para tentar aplacar a crise entre os poderes criada após o decreto sobre o IOF.

A agenda interna da semana está vazia. No exterior, as atenções ficam em dados de inflação e início da temporada de balanços do segundo trimestre nos EUA.

Na sexta-feira, dia 11, o Ibovespa fechou com queda de 0,41%, aos 136.187,31 pontos. "Agora é ver realmente se vai continuar tendo esse fluxo de entrada no País que estávamos acompanhando", pontua Correia, da Dom.

Às 11h26 desta segunda-feira, o Índice Bovespa caía 0,90%, aos 134.961,58, na mínima, enquanto as bolsas americanas moderam a queda e o petróleo ia para o negativo. Petrobras cedia em torno de 1%. Vale cedia 1,50%, apesar da alta de 0,26% do minério de ferro em Dalian, na China. Só Gerdau Metalurgia subia (0,21%) entre as ações metálicas.