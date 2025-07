Incertezas sobre rumo da balança comercial crescem com tarifaço de Trump, avalia FGV no Icomex

Enquanto o contencioso se arrasta, a balança comercial doméstica já sente os ventos contrários. Em junho, o superávit ficou em US$ 5,9 bilhões, abaixo dos US$ 6,3 bilhões de 2024; no semestre, o ganho encolheu de US$ 41,6 bilhões para US$ 30,1 bilhões.

A piora no saldo acumulado e a melhora na corrente de comércio são explicadas pelo maior crescimento das importações do que das exportações. Na comparação dos resultados do primeiro semestre de 2024 com os de 2025, o recuo no valor exportado foi de US$ 1,1 bilhão, uma queda de 0,7%. Já as importações aumentaram em US$ 10,4 bilhões, um crescimento de 8,3%.

O relatório informa que a Secretaria de Comércio Exterior cortou a projeção de saldo de US$ 70,2 bilhões para US$ 50,4 bilhões, admitindo incerteza adicional caso a sobretaxa seja mantida. "Sem o efeito Trump, a nossa previsão seria um pouco mais otimista, com algo ao redor de US$ 60 bilhões, supondo desaceleração das importações. No entanto, com a possibilidade da implementação do tarifaço Trump inclusive para o Brasil, as previsões ficam incertas", diz o relatório.

O recuo das commodities, que representam 67% das exportações, foi compensado apenas parcialmente pelo bom desempenho da indústria de transformação: as vendas do setor cresceram 14,5% em volume e 10,2% em valor em junho, impulsionadas por itens não classificados como commodities - caso dos automóveis, cujo embarque em toneladas saltou 114%. No front geográfico, o superávit com a China despencou de US$ 22,4 bilhões para US$ 12 bilhões, enquanto o déficit com os Estados Unidos avançou para US$ 1,7 bilhão, refletindo tanto o impacto das novas tarifas quanto a dinâmica de preços.

O relatório mostra ainda que a pauta de importações do Brasil não mudou. No primeiro semestre de 2024, a participação porcentual das categorias de uso nas importações totais era: bens de capital (15,5%); bens duráveis (5,2%); bens não duráveis (9,2%); bens semiduráveis (2,7%); e, bens intermediários (67,4%). No primeiro semestre de 2025, os porcentuais são: bens de capital (17,8%); bens duráveis (4,4%); bens não duráveis (9,2%); bens semiduráveis (2,9%); e, bens intermediários (65,7%). Houve um aumento na participação dos bens de capital, mas os bens intermediários continuam, como ocorre na maior parte dos países no comércio mundial, a dominar a pauta de importações do Brasil.