Itaú: impacto de tarifas no PIB pode ser de -0,2PP a 0,6PP ao longo de 12 meses, se aplicadas

Apesar das manutenções, revisou o balanço de riscos de "neutro para baixista", em função dos dados mais fracos de atividade observados no segundo trimestre deste ano e dos potenciais impactos sobre o crescimento diante da imposição das tarifas.

Em relação ao PIB do segundo trimestre, o Itaú diz que a expectativa de expansão de 0,5% na margem e de crescimento de 2,4% no confronto interanual tem viés é de baixa. Em maio, cita, a indústria de transformação registrou sua segunda queda consecutiva, enquanto o varejo ampliado, excluindo o atacarejo, apresentou estabilidade após uma forte retração em abril.

Além disso, menciona que seu indicador diário de atividade (IDAT- Atividade) também apontou um desempenho fraco em junho, com destaque para o recuo anual do setor de serviços (o primeiro desde outubro 2023) e a queda dos bens sensíveis à renda.

O Itaú destaca, contudo, que, apesar do desempenho abaixo do esperado no segundo trimestre e do risco advindo das tarifas, há fatores que podem impulsionar a atividade econômica nos últimos seis meses de 2025.

"A liberação dos precatórios, concentrada em julho, e a aceleração nas concessões do novo consignado privado têm potencial para estimular o consumo na segunda metade do ano, compensando parcialmente o desempenho fraco do início do período", cita.

Quanto à projeção para o PIB de 2206, o Itaú também afirma que continua monitorando a possibilidade de implementação de políticas fiscais e parafiscais contracíclicas, que poderiam ser adotadas para mitigar uma eventual desaceleração da atividade econômica no próximo ano.