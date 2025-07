Maior motivo para emitir euro digital é preservar benefícios do dinheiro, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Piero Cipollone afirmou nesta segunda-feira, 14, que o maior motivo para emitir o euro digital é garantir a preservação dos benefícios do dinheiro em uma nova era marcada por transações digitais. "Temos que complementar o dinheiro físico com uma forma de dinheiro digital", esclareceu, em discurso preparado para testemunho na Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu.

Cipollone argumentou que a ausência desta opção de pagamentos na União Europeia (UE) reduz a resiliência, competitividade, soberania e a liberdade de escolha dos consumidores em operações financeiras. O dirigente não comentou macroeconomia ou política monetária em seu discurso.