México está fazendo sua parte com fentanil; EUA precisam fazer a deles com armas, diz Sheinbaum

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, defendeu que o país está "fazendo sua parte" no combate ao fluxo de fentanil, mas que os Estados Unidos também precisam fazer a parte deles para reduzir o tráfico de armas para o território mexicano. A declaração foi dada em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 14. O comentário acontece após o presidente americano, Donald Trump, justificar a alíquota de 30% contra importações mexicanas pelo fracasso do país vizinho em combater o fluxo de fentanil aos EUA. Sheinbaum demonstrou cautela e disse que o México também tem um plano para tarifas, caso nenhum acordo tarifário com os EUA seja alcançado até 1º de agosto.