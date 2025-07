Moedas Globais: dólar avança com investida tarifária de Trump contra a UE e o México

O dólar operou em uma alta de quase três semanas ante pares nesta segunda-feira, 14, após o presidente americano, Donald Trump, aumentar sua investida tarifária, dessa vez prometendo uma tarifa de 30% à União Europeia e o México a partir de 1º de agosto.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,23%, a 98,081 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o dólar subia a 147,75 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1670 e a libra cedia a US$ 1,3428. A divisa americana também avançava a 1.279,1695 pesos argentinos, em meio às incertezas sobre a agenda econômica do presidente da Argentina, Javier Milei, após a derrota do governo em projeto de aposentadoria no Senado semana passada.

Hoje, o principal negociador comercial da UE, Maros Sefcovic, disse que pretendia falar novamente com seus colegas norte-americanos depois do tarifaço imposto no sábado e que ainda vê espaço para um entendimento com os EUA sobre as tarifas, mas alertou que, caso as conversas fracassem, medidas de retaliação estão no radar.