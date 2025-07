Morre Sérgio Leite de Andrade, ex-presidente da siderúrgica Usiminas

Com uma carreira de 49 anos dedicada à siderúrgica Usiminas, da qual foi presidente no período de 2016 a 2022, o engenheiro Sérgio Leite de Andrade faleceu nesta segunda-feira, 14, na capital mineira. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Belo Horizonte, o executivo ocupava atualmente o cargo de Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos da empresa, além de uma cadeira no conselho de administração. Desde setembro do ano passado, Leite era também presidente do conselho diretor do Instituto Aço Brasil, entidade que reúne as siderúrgicas que operam no País, em um segundo mandato que iria até 2026.

Leite foi presidente da empresa, posicionada entre as maiores fabricantes de aços planos do País, durante a maior crise econômica do País, do setor e da própria empresa, a partir de 2016. Na época, a siderúrgica, vivendo uma crise financeira, teve de fechar as operações de sua usina de aço de Cubatão (SP), mantendo apenas as atividades de laminação.