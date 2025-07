Novo leilão de faixa móvel prevê sinal de internet em BRs e regiões desassistidas

Com a publicação da portaria, caberá à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) elaborar o edital do leilão seguindo as diretrizes. O documento deverá incluir critérios de priorização a operadoras regionais e ser submetido ao Tribunal de Contas da União (TCU) antes da versão final.

A previsão é de que o certame seja lançado ainda no segundo semestre deste ano. Os primeiros compromissos de cobertura devem começar a ser cumpridos em 2026.