Ouro fecha em queda com mercado aguardando desenvolvimento do comércio global e tarifas

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 14, quebrando o rali da semana passada, à medida que os investidores monitoram a evolução do comércio global. No sábado, o presidente americano, Donald Trump, impôs uma tarifa de 30% para a União Europeia e o México. Com a nova leva, 24 países já receberam as cartas em que o republicano informa as alíquotas que recairão sobre cada economia estrangeira, além da UE. O metal dourado também seguiu pressionado pelo fortalecimento do dólar no exterior.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,14% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.359,10 por onça-troy.

Hoje, o principal negociador comercial da UE, Maros Sefcovic, disse que pretendia falar novamente com seus colegas norte-americanos depois do tarifaço do fim de semana. Além disso, Trump afirmou em uma coletiva de imprensa que continua aberto a negociações comerciais antes do prazo final de 1º de agosto, o que ajudou a acalmar momentaneamente os temores do mercado.