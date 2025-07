Peixe BR: tarifa de 50% dos EUA atinge diretamente o setor e é preciso restabelecer diálogo

São Paulo, 14 - A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) disse, em nota, que a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifa de 50% a produtos brasileiros atinge diretamente a cadeia da produção de peixes de cultivo, em especial a tilapicultura. "O mercado norte-americano é o principal destino das remessas internacionais da piscicultura brasileira, respondendo, em 2024, por 89% do volume exportado, o que resultou em US$ 52,2 milhões em negócios", destacou a entidade em nota. Entre as espécies embarcadas, a tilápia lidera, seguida pelo tambaqui.

A piscicultura no Brasil está presente em 237.669 estabelecimentos rurais brasileiros, nos 27 Estados da federação e em mais de 60% das cidades, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, afirma.

"É fundamental que o governo federal atue com celeridade, acione os canais diplomáticos e busque o entendimento com as autoridades dos Estados Unidos. O restabelecimento do diálogo com um dos principais parceiros comerciais do país deve ser prioridade estratégica", defendeu no comunicado.