Petrobras destina R$ 30 milhões para Theatro Municipal do Rio via Lei Rouanet

A Petrobras e o Theatro Municipal do Rio de Janeiro assinaram nesta segunda-feira, 14, a renovação de contrato de patrocínio, no valor de R$ 30 milhões, via mecanismo da Lei Rouanet (nº 8.313, de 1991), para realização de atividades ao longo de 24 meses. O montante representa um acréscimo de R$ 10 milhões em relação ao contrato anterior, para as temporadas de 2024 até junho de 2025 (18 meses).

"No que depender de nós (Petrobras), serão muito mais do que dois anos", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no ato da assinatura do contrato.

"Essa é uma joia da cultura e da arte do Brasil e, quando olhamos para o palco lotado de artistas, temos certeza de que estamos na direção correta para a garantia do acesso à arte não só para a elite. Somos a maior patrocinadora da arte brasileira e isso só é possível pelo apoio do Governo Federal e pelo apoio da Lei Rouanet", acrescentou Chambriard.