Philco demite 800 trabalhadores e relaciona decisão à queda na venda de TVs e micro-ondas

Santana destacou que atualmente o polo industrial está em nível recorde de emprego, com 132 mil trabalhadores empregados. Fazia três anos que não havia demissões em massa na indústria da região, que enfrenta problema de falta de mão de obra qualificada. Diante desse cenário, o dirigente sindical acredita que não será difícil para esses trabalhadores se recolocarem.

As homologações das demissões começaram nesta segunda-feira, 14, na sede do sindicato. De acordo com a empresa, o pacote negociado para os trabalhadores demitidos inclui a continuidade dos planos de saúde até o final de agosto, além do recebimento de três cestas básicas por trabalhador.

Aqueles com mais de dois anos de casa terão o direito de quatro cestas básicas. Em caso de a empresa voltar a recontratar, o sindicato acordou que os demitidos terão prioridade nas admissões.

Além a unidade de Manaus, a Britânia Eletrodomésticos, com sede em Curitiba (PR), tem uma fábrica e um centro de distribuição em Joinville (SC). A empresa informou, em nota, que "os cortes não irão envolver outras áreas da empresa".

Por questões estratégicas, a companhia disse que não divulga o número exato de trabalhadores por unidade e acrescentou que "segue comprometida com a valorização de suas equipes e as recentes movimentações fazem parte de um processo de reestruturação pontual compatível com a produção na região".