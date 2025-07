Tensão com tarifas dos EUA eleva dólar a R$ 5,58, maior valor desde 5 de junho

"O cenário internacional, com dólar global mais fraco, poderia levar a taxa de câmbio para níveis mais apreciados. Contudo, as tarifas impostas, somadas à incerteza fiscal, limitam os ganhos da moeda", afirma o banco, em referência às dúvidas sobre o IOF e a reforma do Imposto de Renda.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o Dollar Index (DXY) superou o nível de 98,000 pontos e, no fim da tarde, girava ao redor de 98,100 pontos, perto da máxima da sessão, aos 98,136 pontos. O DXY sobe mais de 1,30% em julho, mas ainda acumula perdas de pouco mais de 0,90% no ano. No fim de semana, Trump anunciou tarifas de 30% para México e União Europeia, mas deixou a porta aberta para negociações com o bloco europeu e outros parceiros comerciais.

"O mercado está mais cauteloso e ainda tenta entender qual será o nível efetivo de tarifas que os Estados Unidos vão adotar, o que tem puxado um pouco o dólar para cima", afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, para quem, mesmo com uma melhora do ambiente externo, não há espaço para a taxa de câmbio voltar para o nível de R$ 5,40 visto no início de julho. "Temos juros altos que mantêm a atratividade para o estrangeiro. Mas os problemas fiscais devem puxar o risco para cima."