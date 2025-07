Alckmin fala em empenho para reverter tarifas dos EUA em reunião com empresariado

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, iniciou a primeira reunião do comitê com o setor produtivo afirmando que o governo trabalha para reverter as tarifas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Alckmin classificou a decisão do governo americano como absolutamente inadequada.

"Os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com boa parte do mundo, mas têm superávit na balança comercial com o Brasil. Tanto no setor de serviços quanto de bens", apontou o vice-presidente. Alckmin destacou ainda que o superávit dos americanos tem longa data, se mantendo há 15 anos.

O vice-presidente disse que o governo brasileiro dialogou ainda com representantes do setor industrial americano que podem ser afetados pela elevação das tarifas. "Nós conversamos com os parceiros americanos do setor industrial para eles também se envolverem nesse trabalho, mostrando que isso não só encarece, prejudica a economia brasileira, mas também encarece os produtos americanos. E ainda mais com a questão da exiguidade do tempo", disse durante a reunião.