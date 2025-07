BlackRock lucra mais que o esperado no 2º trimestre; no pré-mercado, ação sobe 0,8%

A BlackRock teve lucro líquido de US$ 1,593 bilhão no segundo trimestre de 2025, 7% maior do que o ganho de US$ 1,495 bilhão apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço financeiro divulgado nesta terça-feira, 15. Com ajustes, o lucro por ação para o período foi de US$ 12,05, bem acima do consenso da FactSet, de US$ 10,80.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 13% em comparação a um ano antes, a US$ 5,423 bilhões, mas ficou um pouco abaixo da projeção de analistas, de US$ 5,45 bilhões.

Até o fim de junho, a BlackRock tinha US$ 12,527 trilhões em ativos sob sua administração, mostrando avanço de 18% ao longo de 12 meses. O resultado foi impulsionado pelo desempenho recorde das bolsas de Nova York no período e entradas líquidas de US$ 68 bilhões.