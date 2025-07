BofA vê volta de vendas de chips de IA à China como positiva e eleva preço-alvo de Nvidia e AMD

O Bank of America (BofA) avaliou nesta terça-feira, 15, que uma possível retomada das vendas de chips de inteligência artificial (IA) por parte da Nvidia e da AMD à China pode representar um "incremento positivo" para as ações de empresas do setor de semicondutores. Em comunicado, o banco afirma que "relatos da mídia e das companhias sugerem que Nvidia e AMD podem receber licença para retomar os embarques de GPUs de IA para a China", após a proibição imposta em 15 de abril.

Segundo o BofA, as empresas esperam iniciar os envios já no terceiro trimestre de 2025. Com base em uma análise de cenário, o banco estima que a possível retomada implicaria em "acréscimos de 5% e 7% no lucro por ação da Nvidia, e de 3% e 5% no da AMD, em 2025 e 2026, respectivamente".

Diante do potencial de alta, o banco elevou o preço-alvo das ações da Nvidia de US$ 180 para US$ 220 e o da AMD de US$ 130 para US$ 175, embora ressalte que os modelos financeiros ainda não foram atualizados pois as licenças não foram oficialmente concedidas.