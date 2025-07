Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela por negociações comerciais de CPI dos EUA

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira, 15 , em sessão que observa com cautela as negociações entre Estados Unidos e União Europeia (UE) sobre as tarifas. As chances de uma redução nas cobranças aos europeus, assim como eventuais reações do bloco são avaliadas, em tratativas que devem seguir nos próximos dias. Além disso, a sessão contou com a divulgação de dados de inflação americanos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,37%, a 544,95 pontos. Em Londres, o FTSE 100 cedeu 0,66%, a 8.938,32 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,32%, a 24.084,07 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,54%, a 7.766,21 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump disse estar aberto a negociações, acrescentando que autoridades da UE vão visitar Washington para uma nova rodada de diálogo comercial. O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, vai conversar por telefone sobre tarifas com o representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, no começo da noite desta terça-feira, afirmou o porta-voz Olof Gill.