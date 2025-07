Bolsas da Europa oscilam sem força, de olho em diálogo tarifário entre UE e EUA

Ontem, o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, disse que o bloco ainda vê espaço para um entendimento com os EUA sobre tarifas, mas alertou que, caso as discussões fracassem, serão consideradas novas medidas de retaliação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, por sua vez, disse estar aberto a negociações, acrescentando que autoridades da UE vão visitar Washington para uma nova rodada de diálogo comercial.

No fim de semana, Trump ameaçou tarifar importações da UE em 30%, a partir de 1º de agosto, se as conversas não resultarem em acordo.

No noticiário macroeconômico, a produção industrial da zona do euro cresceu 1,7% em maio ante o mês anterior, bem mais do que o esperado, enquanto o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 52,7 em julho, também vindo acima da previsão.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar dados mensais da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, assim como balanços de gigantes bancários americanos como JPMorgan e Citigroup.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,01%, enquanto a de Paris subia 0,08% e a de Frankfurt avançava 0,26%. Já as de Milão e de Lisboa tinham respectivas altas de 0,15% e 0,54%, enquanto a de Madri recuava 0,29%.