Bolsas de NY fecham sem sinal único, com tarifas, CPI, noticiário corporativo e balanços

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 15, em sessão que seguiu atenta às negociações tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que contou também com um noticiário corporativo intenso, incluindo informações que impulsionaram a Nvidia e com o começo da temporada de balanços. Além disso, o dia contou com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de junho nos Estados Unidos.

O Dow Jones fechou em queda de 0,98%, aos 44.023,29 pontos. O S&P 500 caiu 0,40%, nos 6.243,76 pontos e o Nasdaq terminou o dia com ganho de 0,18%, aos 20.677,80 pontos, nova máxima histórica de fechamento.

Nesta manhã, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o governo americano não irá apressar as negociações comerciais com outros países por conta de "algum deadline do mercado". "Essa obsessão de focar nos mercados não é certa", disse, ao reiterar a ameaça de que caso os países não ofereçam bons negócios, "as tarifas podem voltar".