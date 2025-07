China impõe restrições à exportação de tecnologia de baterias para veículos elétricos

A iniciativa vem após Pequim apertar o cerco às exportações de terras raras nos últimos anos, abalando as cadeias de suprimentos globais e alimentando preocupações entre países ocidentais sobre a dependência excessiva de materiais críticos da China. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.