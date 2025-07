Comissão aprova PEC que atrasa em dez anos a inclusão total dos precatórios na meta fiscal

Tiago Sbardelotto, especialista em contas públicas da XP Investimentos, afirma que a PEC "antecipa a solução de um problema que surgiria em 2027 com a reinclusão dos precatórios dentro do limite de despesas e da meta de resultado primário, o que levaria a um colapso de ambas as regras", mas diz ver problemas que atrasam o ajuste das contas públicas.

"Primeiro, (a PEC) permite que se inclua R$ 12,4 bilhões de créditos adicionais referentes à diferença de inflação do fim e do meio do ano passado na base do limite (de gastos), algo que não estava previsto na regra original e que poderia gerar um espaço adicional para os próximos anos", disse. "Segundo, a incorporação de 10% ao ano do valor de precatórios no cálculo da meta nos parece excessivamente gradual. Seria melhor uma mudança mais rápida para que a meta reflita de forma mais fidedigna o esforço fiscal."

O parecer apresentado por Baleia Rossi foi negociado com o governo e substitui a proposta original do relator, que previa classificar o principal dos precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) como despesa primária; e os juros e a correção, como despesa financeira. A avaliação interna era de que essa medida poderia abrir um espaço fiscal bilionário, mas comprometeria a transparência.

Na avaliação de integrantes da equipe econômica, essa nova regra proposta na PEC impõe um desafio adicional ao estrear justamente em 2026, ano em que ainda haveria o "waiver" concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para os precatórios, o que reduz o espaço fiscal disponível e justifica a necessidade de incorporar os créditos no limite.

O governo também conseguiu emplacar no parecer uma redução do teto para classificação de pagamentos como RPV, que caiu de 60 para 40 salários mínimos. Essa mudança amplia o montante a ser pago via precatórios e reduz o valor destinado às RPVs. Segundo técnicos da equipe econômica, isso gera um alívio momentâneo nas contas públicas, já que o prazo de pagamento das RPVs é de 60 dias.

De acordo com o economista Marcos Mendes, diante da incapacidade do governo de promover um ajuste fiscal, a solução adotada para os precatórios na PEC representa uma alternativa menos prejudicial do que a manobra contábil de classificá-los como despesa financeira.