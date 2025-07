Dólar à vista cai 0,47% com negociação sobre tarifas no radar

Para o head da tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, a recuperação do real está relacionada a sinais reiterados de que o governo brasileiro não vai partir para o ataque em relação aos EUA nem promover uma retaliação imediata, optando pelo caminho da negociação.

"As declarações de Alckmin após encontro com setores atingidos vão nesse sentido. E as empresas americanas também podem fazer lobby contra as tarifas", afirma Weigt, em referência à postura do vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera grupo interministerial responsável por interlocução com o setor produtivo. "O medo do mercado era que o governo Lula iria para o embate e retaliar".

Alckmin afirmou à tarde que o prazo estabelecido pelos EUA para imposição de tarifas é "exíguo". A proposta do empresariado seria de ter pelo menos 90 dias para discussão do tema. Alckmin disse que o presidente Lula pediu que os ministros ouvissem o setor produtivo no processo de negociação sobre as tarifas de Trump. O vice-presidente ponderou, porém, que a ideia do governo é trabalhar para resolver a questão até 31 de julho.

"A fala de Trump pode ter ajudado a aliviar um pouco o ambiente e tirar força do dólar. E o governo parece que também não está disposto a esticar a corda. Podemos ver se formar um clima melhor para as discussões sobre as tarifas", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, ressaltando que o mercado de câmbio pode ter um estresse mais forte se o governo Lula "errar na mão" na resposta a Trump.

Por aqui, a reunião de conciliação entre governo e Congresso proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, sobre os decretos relacionados ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi esvaziada.

Além da ausência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em férias, os presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), enviaram representantes. Sem acordo entre as pares, conforme informado pelo STF no fim da tarde, o desenlace da questão ficará à cargo de Moraes.