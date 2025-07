Dólar oscila antes do leilão de linha e discussões sobre tarifaço

O dólar abriu em alta no mercado à vista, mas perdeu força em meio à espera do índice de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA em junho (9h30), cujas expectativas são de aceleração da alta na comparação mensal e anual.

No radar interno estão ainda leilão de linha de até US$ 1 bilhão (10h30) e as reuniões do comitê interministerial com empresários sobre a resposta do governo Lula ao tarifaço de 50% dos EUA sobre produtos do Brasil (às 10h e 14h) e de conciliação sobre o IOF entre governo e Congresso, no STF (15h).

A audiência de conciliação convocada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para tratar da crise do IOF nesta terça-feira (15), deve ser marcada por ausências. O presidente da Câmara, Hugo Motta, não participará e será representado por um advogado da Casa. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também deve faltar, segundo aliados.