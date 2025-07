FGV: Monitor do PIB aponta alta de 0,3% em maio ante abril e de 3,9% contra igual mês de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma elevação de 0,3% em maio ante abril, impulsionado pelo setor de serviços, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com maio de 2024, a atividade econômica teve expansão de 3,9% em igual mês de 2025. Ao fim do trimestre encerrado em maio, a atividade havia avançado 3%. Em 12 meses, chegou a 3,4%.

"O desempenho do setor de serviços é o principal responsável pelo crescimento de 0,3% da economia em maio, em comparação a abril, com registro de taxas positivas em praticamente todas as atividades, à exceção do comércio", afirmou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial. O avanço do setor foi de 2,1% no trimestre móvel findo em maio.

"Apesar deste crescimento, o desempenho das outras duas grandes atividades econômicas, a agropecuária e a indústria, registraram queda no mês."