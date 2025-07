Há confiança absoluta na capacidade negociadora do Itamaraty e do MDIC, diz presidente da Fiesp

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, afirmou nesta terça-feira, 15, que o setor produtivo mantém confiança absoluta na capacidade do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) de conduzir as negociações com os Estados Unidos para reverter o aumento tarifário. A declaração foi dada à imprensa após a primeira reunião do comitê criado pelo governo para lidar com a crise.

Josué Gomes disse ainda ter confiança de que a relação histórica do Brasil com os EUA não será rompida. "Nós temos absoluta confiança que os mais de 200 anos de boas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos e América, que são os maiores investidores diretos estrangeiros no Brasil, não vai ser romper dessa maneira. Pelo contrário, vamos chegar a um entendimento", avaliou.

O presidente da Fiesp reiterou que todos os governadores têm se reunido com setores produtivos para lidar com o tema. Ele disse que se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também nesta terça, e que deverá haver novas reuniões.