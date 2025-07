Ibovespa emenda mais longa série negativa desde agosto de 2023

Na avaliação da Warren Investimentos, apesar da expectativa em torno do assunto, a reunião de conciliação não renderia desfecho concreto para o impasse sobre o imposto. "A provável ausência de figuras centrais do processo - o ministro Fernando Haddad (Fazenda), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta - reforça a percepção de que muito pouco, ou quase nada, avançará hoje", acrescentou mais cedo a gestora, em nota, na qual observou também que o principal interessado em acordo seria o Ministério da Fazenda.

"A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao suspender tanto o decreto que elevou o IOF quanto o PDL que o sustou, devolve o jogo à estaca zero. O país retorna ao ponto anterior ao aumento do imposto - e, nesse tabuleiro, é o Congresso quem sai em vantagem, já que a decisão judicial ecoa o entendimento parlamentar contrário ao reajuste", aponta a Warren Investimentos.

No fim da tarde, veio a informação do STF de que, sem acordo entre as partes na audiência de conciliação desta tarde, o ministro Alexandre de Moraes é quem decidirá a questão do IOF. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, defendeu, assim como o advogado que representava o PSOL, que a deliberação de Moraes seria o melhor caminho para a resolução do impasse.

Na agenda do exterior, o destaque desta terça-feira foi a divulgação de nova leitura sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos que, conforme observa Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, veio em linha com o esperado, em alta de 0,3% em junho, no mês. "No acumulado de 12 meses, houve uma aceleração de 2,4% para 2,7%, também dentro do consenso do mercado", acrescenta. "Quando olhamos a abertura dos dados, vemos alguns componentes com forte influência sazonal, especialmente a gasolina, que subiu 1% no mês devido ao aumento já observado nos preços dos combustíveis em junho."

Para Cruz, a leitura da inflação ao consumidor nos Estados Unidos não deve alterar significativamente a estratégia do Federal Reserve com relação aos juros. Na avaliação do estrategista, o BC americano tem reforçado que parte das pressões sobre a inflação tem natureza transitória. Dessa forma, "segue no radar a possibilidade de um corte de juros ainda este ano", diz Cruz. "A grande dúvida do mercado agora é se esse movimento começará em setembro. Como só restam quatro reuniões até o fim de 2025, e parte dos dirigentes defende dois cortes, é provável que esse grupo pressione por uma primeira redução já no próximo encontro."

No quadro mais amplo, a tensão e a cautela ainda prevalecem em torno das tarifas de Trump, em especial com relação aos rumos que a aguardada negociação bilateral entre Estados Unidos e Brasil virá a ter - sem sinais concretos, ainda, de que o prazo de 1º de agosto, estabelecido pelo presidente americano, virá a ser prorrogado. Essa dúvida tem se refletido nos últimos dias não apenas na bolsa como também no câmbio, o que se acresce às incertezas em torno da negociação entre o governo e o Congresso sobre o impasse do IOF, observa Ian Lopes, economista da Valor Investimentos.