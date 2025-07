JPMorgan supera em lucro e receita, mas Dimon alerta sobre riscos futuros e ação oscila em NY

O JPMorgan Chase teve lucro líquido de US$ 14,99 bilhões no segundo trimestre de 2025, uma queda de 17% em relação ao ganho de US$ 18,15 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 15. O lucro diluído por ação do maior banco dos EUA no período ficou em US$ 5,24, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,48.

A receita do JPMorgan teve queda anual de 11% no trimestre, a US$ 44,91 bilhões, também além do consenso da FactSet, que previa recuo menor a US$ 43,81 bilhões.

A provisão para perdas de crédito caiu para US$ 2,85 bilhões entre abril e junho, de US$ 3,05 bilhões um ano antes.