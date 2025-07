Motta chama à pauta PEC sobre dívidas dos municípios e 'novo regime' para precatórios

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou como primeiro item da sessão plenária desta terça-feira, 15, a Proposta de Emenda à Constituição que institui limite para o pagamento de precatórios pelos municípios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes próprios de Previdência Social e com o Regime Geral de Previdência Social. O texto foi aprovado na Comissão Especial da Câmara sobre o tema no início da tarde desta terça.

O tema começou a ser discutido após a Casa aprovar um requerimento de dispensa do interstício regimental para a inclusão da PEC na ordem do dia.

O texto propõe que os municípios possam parcelar suas dívidas com a União em "até 360 parcelas mensais sucessivas, a primeira das quais vencerá no dia 15 do mês subsequente ao da assinatura do aditivo contratual". O relatório também estabelece que se aplicam ao parcelamento especial todas as disposições da lei que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que originalmente beneficia os Estados e o Distrito Federal.