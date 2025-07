Nvidia deve retomar vendas de chip de IA para a China após permissão de Trump

A Nvidia disse na noite desta segunda-feira, 14, que em breve deverá retomar as vendas do chip de inteligência artificial H20 para a China. O governo dos Estados Unidos informou que irá conceder licenças para as vendas do dispositivo. Em abril, o governo americano proibiu a Nvidia de vender os chips H20 para a China ao endurecer os requisitos de licenciamento para exportação de chips ao país. *Com informações de Dow Jones Newswires.