Ouro fecha em queda após CPI dos EUA e de olho no Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta terça-feira, 15, após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA mostrar que a inflação avançou em linha com as expectativas no mês passado, o que pode indicar uma maior cautela pelo Federal Reserve (Fed), segundo especialistas.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,66% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.336,70 por onça-troy.

O CPI americano revelou que os preços ao consumidor aumentaram 2,7% ao ano e 0,3% em junho ante maio, em linha com as expectativas dos economistas. Os dados costumam ser monitorados de perto pelo Fed, que tem sido cauteloso em sua abordagem de cortes nas taxas de juros em meio a preocupações de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possam alimentar a inflação. Como não rende juros, o ouro tende a ser pressionado em um ambiente de taxas mais altas.