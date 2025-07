Trump pressiona republicanos a aprovarem projeto de lei de ativos digitais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou os republicanos da Câmara dos Representantes a aprovarem um projeto de lei sobre ativos digitais que, segundo ele, colocaria os Estados Unidos à frente do resto do mundo no setor. Em postagem na Truth Social nesta terça-feira, 15, Trump afirmou que "TODOS OS REPUBLICANOS DEVEM VOTAR SIM!" no projeto batizado de Genius Act.

A votação deve ocorrer ainda na tarde desta terça, segundo o próprio republicano. "A Câmara votará em breve um projeto tremendo para tornar os Estados Unidos o LÍDER NÚMERO UM, INDISCUTÍVEL, em ativos digitais - ninguém faz melhor!", escreveu.

Trump declarou que a medida vai colocar os EUA "anos-luz à frente da China, da Europa e de todos os outros que tentam desesperadamente alcançar, mas simplesmente não conseguem". Para ele, os ativos digitais são "o FUTURO, e estamos liderando por muito!".