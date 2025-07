Vamos trabalhar, junto ao empresariado, por maior prazo das tarifas dos EUA, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo ainda busca flexibilizar o prazo determinado pelo governo dos Estados Unidos para taxar as exportações brasileiras em 50% a partir de 1º de agosto. "O prazo é exíguo, mas vamos trabalhar para dar o máximo nesse prazo", disse nesta terça-feira, 15, após reunião com representantes do setor produtivo.

A proposta do empresariado é de pelo menos mais 90 dias de discussão, o que foi reforçado por representantes do setor produtivo, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes. Conforme o vice-presidente, os executivos brasileiros farão parte da tentativa de pressão por maior prazo. O período, afirmou, poderá inclusive servir para acordos comerciais positivos.

"É uma relação importante, que repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer a economia americana. E também é uma oportunidade para mais acordos comerciais", disse Alckmin. Durante a reunião do comitê criado pelo governo para lidar com a crise, o empresariado se comprometeu a conversar com seus parceiros norte-americanos, o que serviria para chamar a atenção para os inevitáveis prejuízos mútuos.