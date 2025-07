Alckmin, Motta e Alcolumbre divulgam vídeo pregando união para reverter tarifas de Trump

"Estamos prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo para que, nas decisões necessárias à ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte desta crise", falou Motta.

Segundo o deputado, o Brasil não pode aceitar "decisões externas que venham a interferir" na soberania do País.

Alcolumbre afirmou haver uma "agressão ao Brasil" e elogiou a atuação de Alckmin: "O presidente Lula acertou com a sua equipe de empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas sem em nenhum momento abrir mão da soberania", disse o senador a Alckmin.

Já o ministro da Indústria reafirmou que os Estados Unidos têm balança superavitária com o Brasil e disse que as tarifas são "inadequadas e injustas".

"É um equívoco do governo americano, porque eles têm superado na balança comercial com o Brasil. Dos dez produtos que eles mais exportam, oito não pagam nada de imposto ... É totalmente inadequado, injusto, e vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos", declarou.

A peça foi gravada depois de uma reunião na Residência Oficial do Senado na manhã desta quarta, 16. Além dos três, participaram a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; os líderes governistas Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PT-AP); além dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Rogério Carvalho (PT-SE), Weverton Rocha (PDT-MA), Fernando Farias (MDB-AL) e Nelsinho Trad (PSD-MS).