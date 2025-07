Barclays é multado em 42 milhões de libras por órgão regulador do Reino Unido

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA, em inglês) do Reino Unido multou o Barclays em 42 milhões de libras por não lidar adequadamente com riscos de crimes financeiros em dois casos separados, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 16.

No primeiro caso, o Barclays falhou em checar informações suficientes para entender riscos de lavagem de dinheiro antes de abrir uma conta de cliente para a WealthTek, que não tinha permissão da FCA para receber dinheiro de clientes.

Já o segundo caso envolveu o gerenciamento inadequado desses mesmos riscos ao providenciar serviços bancários para a Stunt & Co., sem que o Barclays tivesse informações suficientes ou monitoramento apropriado para se relacionar com a empresa. De acordo com o órgão regulador, o banco britânico falhou em gerenciar riscos mesmo depois de saber sobre suspeitas de lavagem de dinheiro da Stunt & Co. por meio da Fowler Oldfield e de operações policiais em ambas as empresas.