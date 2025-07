Bolsas de NY avançam e Nasdaq tem recorde histórico mesmo com temores de saída de Powell do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 16, em sessão volátil após rumores de que o presidente dos EUA, Donald Trump, demitiria o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, antes do fim de seu mandato. Trump, contudo, negou os relatos, o que ajudou Wall Street a retomar o rumo positivo. Investidores também acompanharam as ameaças tarifárias do republicano, bem como a temporada de balanços.

O Dow Jones fechou em alta de 0,53%, aos 44.254,78 pontos. O S&P 500 avançou 0,32%, nos 6.263,70 pontos e o Nasdaq terminou o dia com ganho de 0,25%, aos 20.730,49 pontos, nova máxima histórica de fechamento.

A possibilidade de Powell ser substituído ainda este ano na presidência do Fed acendeu alerta dos investidores, com os mercados acionários de NY tendo queda momentânea até que Trump desmentisse as informações. A alta, contudo, seguiu limitada pelo aceno do republicano de que irá notificar países menores sobre tarifas e que eles enfrentarão alíquotas superiores a 10%.